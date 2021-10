Carne seca cremosa na moranga: fácil de fazer e muito saborosa

1. Pegue a moranga e corte a tampa para abrir a abóbora; retire toda a semente e miolo e reserve a tampa;

2. Coloque uma pitada de sal, um fio de azeite e um pouco de pimenta-do-reino por dentro da abóbora; com azeite, banhe a moranga pelo lado de fora e a tampa também com uma pitada de sal; pegue o papel alumínio e embrulhe a moranga com umas 3-4 voltas; leve ao forno preaquecido para assar por 1 hora a 200 graus.

3. No disco de arado ou na frigideira, derreta a manteiga, coloque um fio de azeite, a cebola fatiada, o alho, o tomate picado, o alho poró, o alecrim, o tomilho, a pimenta dedo de moça picada, pimenta-do-reino, uma leve pitada de sal e a carne seca. Misture todos os ingredientes em fogo baixo e reserve;

4. Retire a moranga do forno, coloque em uma forma, faça um fundo com o requeijão, complete com toda a carne seca, o restante do requeijão, finalize com o queijo parmesão e tampe a moranga;

5. Leve ao forno novamente sem alumínio por mais 30 minutos para assar;

6. Retire a moranga, tire a tampa, misture bem e salpique o cheiro verde picado pelo lado de fora para finalizar. Sirva-se.