Chai latte com rum e bebida vegetal

1 - Infusione duas colheres de chá para uma xícara de água quente por três minutos.

2 - Na batedeira, coloque um copo de chá e o açúcar. Bata em alta velocidade até obter uma espuma leve.

3 - Em um copo com gelo, coloque uma dose de rum e complete com leite de arroz. Finalize com a espuma de chá e a canela.

