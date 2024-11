Cheeseburguer de shitake é muito saboroso

Shitake refogado

1 - Separe as hastes dos chapéus, cortando-as bem rente à base do cogumelo. Fatie as hastes o mais fino possível - desta maneira, as fibras ficam moles e se tem o aproveitamento total do produto. Fatie os chapéus com 2 mm de espessura.

2 - Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente e adicione o louro. Deixe fritar por alguns segundos, retire-as do azeite e descarte. Junte o alho e coloque o shitake.

3 - Refogue-os por 6 minutos salteando a frigideira ou mexendo com uma colher de madeira ou silicone. Salpique com o sal, a salsa, misture e reserve.

Dicas

Essa preparação pode ser base para várias receitas ou pode servir como petisco com torradas, brusquetas, acompanhamentos de carnes, peixes, massas, risotos e legumes. Importante é o cuidado no ponto do cozimento: o ideal é manter uma consistência mais ao dente, mantendo assim o máximo de propriedades orgânicas, gustativas e visuais.

Este preparo básico também pode ser feito com manteiga, cebola, vinho branco seco ou saquê e molho de soja, com cebolinha e embrulhado em papel alumínio igual aos restaurantes japoneses. Não exagere nas doses dos ingredientes, pois o cogumelo é uma esponja, absorve bem os temperos e irá agregar todo o sabor e textura nos acompanhamentos.

Conservação

O shitake refogado pode ser acondicionado em geladeira ou até mesmo congelado sem perder sabor e textura.

Cheeseburguer

4 - Coloque 300ml de água no trigo e deixe hidratar por pelo menos 1 hora.

5 - Triture o cogumelo refogado e coloque em uma tigela de fundo arredondado. Misture a cebola, o cheiro verde, o sal e a pimenta.

6 - Hidratado o trigo, misture com o composto de shitake. Adicione os ovos, o sal e misture com as mãos até incorporarem bem os ingredientes.

7 - Misture a farinha e o azeite. Deixe descansar por alguns minutos.

8 - Unte as mãos com óleo de girassol ou azeite e molde os hambúrgueres - separe de 180 a 200g de massa. Pressione bem para que fiquem compactos.

9 - O hambúrguer pode ser grelhado na brasa viva, selado na frigideira ou na chapa de ferro. É importante que a superfície esteja bem quente para que se forme a casquinha característica.

10 - Deixe o hambúrguer por dois minutos cada lado, espalhe 4 fatias de tomate com uma pitada de sal, e duas fatias do queijo por cima. Cubra com um abafador de hambúrguer ou tampa e espere o queijo derreter.

11 - Misture a mostarda, a maionese e o shoyu até que fique homogêneo. Espalhe na metade inferior do pão, acomode o hambúrguer com queijo em cima e tampe com a outra parte.

