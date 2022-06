Hambúrguer com cogumelo, cheddar e agrião é uma delícia!

1 - Em uma frigideira média, aqueça 3 colheres (sopa) do azeite e doure o cogumelo rapidamente até dourar. Adicione a água, tempere com a pimenta-do-reino, e deixe cozinhar por um minuto. Tire do fogo e reserve.

2 - Passe a maionese pela superfície interna das fatias de pão. Reserve.

3 - Divida o blend de carne em 6 partes iguais e molde cada uma delas no formato de hambúrguer.

4 - Em uma frigideira grande, aqueça uma colher (sopa) do azeite no fogo médio. Frite os hambúrgueres, aos poucos, por três minutos de cada lado, ou até que dourem, repondo o azeite quando necessário. Salpique o sal no momento da fritura.

5 - Distribua os hambúrgueres ainda quentes sob a metade das fatias de pão e, por cima, o queijo.

6 - Finalize com o cogumelo e as folhas de agrião.

7 - Feche-os com as outras partes dos pães e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Hambúrguer de cogumelos vai te conquistar!

Hambúrguer com queijo reino e molho de cebolas caramelizadas e cogumelos

Hambúrguer com cogumelos e queijo brie é de comer rezando