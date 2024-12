Cheesecake de Natal, tradicional, com massa de biscoito e calda de frutas vermelhas

Base tradicional

1 - Triture os biscoitos ou em um triturador, ou no modo pulsar do liquidificador, ou ainda colocando os em um saco plástico e passando o rolo de massa por cima.

2 - Derreta a manteiga no micro-ondas e adicione-a na farofa até obter uma textura de uma farofa úmida.

3 - Coloque a farofa em uma assadeira redonda média de fundo removível, e aperte-a contra o fundo e as paredes da forma com uma colher até ter uma camada compacta e uniforme. Cubra com um plástico-filme sobre a forma e deixe-a no freezer até terminar de preparar o recheio.

Recheio

4 - Leve todos os ingredientes - ovos, cream cheese, açúcar e suco de limão para uma batedeira e bata por 5 minutos em velocidade alta com a raquete.

5 - Acrescente na assadeira já forrada com a base e leve para assar coberto com papel-alumínio em banho maria a 180ºC por 50 minutos.

6 - Antes de desenformar, espere esfriar.

7 - Coloque a calda fria.

Base caseira

8 - Misture todos os ingredientes até a homogeneização, mas não sove, a textura correta é como uma farofa úmida.

9 - Leve à geladeira para descansar enquanto prepara o recheio da cheesecake. Pode fazer na batedeira com o batedor raquete em velocidade média, mas não deixe bater muito.

Calda

10 - Leve todos os ingredientes ao fogo brando, em panela média, misturando sempre. Deixe cozinhar até ter uma consistência pastosa.

11 - Espere esfriar e bata no liquidificador.

12 - Despeje sobre a cheesecake fria.

Dicas e curiosidades

Para garantir uniformidade na textura e evitar que o cheesecake cozinhe demais, é usada a técnica de cozimento em banho-maria, porque a água não excede 100°C.

É importante retirar a cheesecake assada do forno quando ainda tiver uma leve oscilação no centro, pois o calor residual continuará a cozinhá-lo até que resfrie.

Use sempre a forma com fundo e lateral removíveis.

Faça com 1 dia de antecedência, para que gele e fique com uma textura incrível.

