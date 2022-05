Cheesecake de paçoca é uma combinação perfeita!

Massa

1 - Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar, o açúcar de baunilha e o sal. Junte a manteiga e amasse até obter uma mistura homogênea.

2 - Molde uma camada na base da assadeira média (não puxe a borda). Fure o fundo diversas vezes com um garfo e leve ao forno (pré-aquecido a 200ºC) por 12-14 minutos.

Dica

Se quiser um cheesecake de crosta, basta fazer o dobro da massa quebrada. Isso deixa massa suficiente para uma borda crocante.

Recheio

3 - Em outra tigela, misture 100ml de leite com o pudim até ficar homogêneo. Adicione a coalhada, o açúcar, os ovos e as paçocas em uma tigela grande. Acrescente o leite restante (500ml) e o óleo à mistura. Bata no liquidificador por 1 minuto.

4 - Reduza a temperatura do forno para 160ºC. Despeje o líquido na base e leve ao forno por mais uns 50 minutos.

Cobertura

5 - Misture as paçocas, o açúcar, a manteiga picada em cubos e as 3 colheres de sopa de trigo com as mãos em um recipiente. Retire o cheesecake do forno e esfarele essa mistura por cima (deve ficar com aspecto de farofa).

6 - Volte ao forno e deixe assar (160ºC) por mais tempo, de 10 a 15 minutos. Espere esfriar e sirva.

