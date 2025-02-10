Pesquisar

Refrescante

Cheesecake saudável sem açúcar de limão com pistache sem forno

Receita: Castelo
10 fev 2025 às 07:00

Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
4h 40 min
9 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Light
Ingredientes

  • MASSA
  • 120 g de pistaches sem casca
  • 80 g de castanhas-do-Pará
  • 200 g de tâmaras sem sementes (picadas grosseiramente)
  • 130 g de aveia em flocos
  • 1 colher (sopa) de suco de limão
  • RECHEIO
  • 500 g de queijo quark
  • 200 g de cream cheese
  • 4 colheres (sopa) de mel
  • 4 colheres (sopa) de xilitol
  • 12 g de gelatina em pó sem açúcar
  • 3 colheres (sopa) de água
  • 100ml de leite morno
  • 40ml de suco de limão
Modo de preparo

Massa

1 - Triture as castanhas e os pistaches por 1 minuto no processador.

2 - Junte as tâmaras, a aveia e o limão. Processe até que a mistura fique bem homogênea e com textura para modelar.

3 - Pressione a massa no fundo da forma de fundo removível média e reserve.

Recheio

4 - Hidrate a gelatina com a água e aqueça no micro-ondas por 15 segundos.

5 - Em uma tigela média, bata o queijo, o cream cheese, o mel e o xilitol por 1 minuto.

6 - Adicione o limão e misture bem.

7 - Dilua a gelatina derretida no leite morno e incorpore à mistura de queijos, batendo por mais 1 minuto.

8 - Acomode o recheio sobre a massa e leve à geladeira por 4 horas ou até firmar.

9 - Na hora de servir, regue com mel e decore com pistaches

