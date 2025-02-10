Cheesecake saudável sem açúcar de limão com pistache sem forno

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|4h 40 min
|
9 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
|Light
Massa
1 - Triture as castanhas e os pistaches por 1 minuto no processador.
2 - Junte as tâmaras, a aveia e o limão. Processe até que a mistura fique bem homogênea e com textura para modelar.
3 - Pressione a massa no fundo da forma de fundo removível média e reserve.
Recheio
4 - Hidrate a gelatina com a água e aqueça no micro-ondas por 15 segundos.
5 - Em uma tigela média, bata o queijo, o cream cheese, o mel e o xilitol por 1 minuto.
6 - Adicione o limão e misture bem.
7 - Dilua a gelatina derretida no leite morno e incorpore à mistura de queijos, batendo por mais 1 minuto.
8 - Acomode o recheio sobre a massa e leve à geladeira por 4 horas ou até firmar.
9 - Na hora de servir, regue com mel e decore com pistaches
