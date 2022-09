Choripan de linguiça toscana com vinagrete bem saboroso

1 - Coloque as linguiças na grelha sobre carvão em fogo moderado, a uma distância de 30 cm. Doure ambos os lados até que estejam firmes – uns15 minutos.

2 - Descarte as sementes do tomate e do pimentão e corte em cubos de 0,5 cm, assim como a cebola. Tempere com sal, junte o vinagre e mexa bem.

3 - Misture o tomate, o pimentão, o azeite e as folhas de coentro picadas.

4 - Corte as linguiças ao meio, no sentido do comprimento, e disponha uma linguiça em cada pão.

5 - Adicione o vinagrete sobre a linguiça e sirva com maionese e mostarda a gosto.

