Chouripan com salsa criolla - prove já este sanduíche de linguiça com molho apimentado

1 - Grelhe as linguiças em churrasqueira ou em uma chapa de ferro.

2 - Para o molho: retire as sementes do tomate e das pimentas. Corte o tomate e a cebola em cubos pequenos e pique finamente as pimentas. Em uma tigela, misture tudo, junte as raspas e o suco de limão, as folhas de coentro rasgadas, tempere com sal e um fio de azeite.

3 - Para servir, coloque uma ou duas linguiças em cada pão (dependendo do tamanho dos pães) e cubra com o molho apimentado.

