Cocada cremosa com sorvete de tapioca e calda de gengibre: uma mistura inusitada de sabores

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|4h 45 min
|
8 porções
|Preparo Fácil
Comece preparando o sorvete de tapioca. Em uma panela, coloque a tapioca granulada e os 500ml de leite integral. Leve ao fogo baixo.
Cozinhe a tapioca, mexendo sempre, até que os grãos fiquem macios e a mistura se torne espessa e cremosa (cerca de 10-15 minutos).
Retire do fogo, adicione a segunda lata de leite condensado e misture bem. Deixe essa base de tapioca esfriar completamente.
Assim que a base de tapioca estiver fria, incorpore delicadamente o creme de leite.
Transfira a mistura para um recipiente adequado para congelamento e leve ao freezer por, no mínimo, 4 horas ou até que esteja firme o suficiente para formar bolas.
Assim que o sorvete estiver pronto, prepare a cocada cremosa. Em uma panela média, adicione o coco ralado, a primeira lata de leite condensado, o leite de coco e a Margarina Doriana sem sal.
Leve a panela ao fogo médio, mexendo continuamente com uma colher de pau.
Cozinhe a mistura por aproximadamente 15 a 20 minutos ou até que engrosse bem e comece a desgrudar do fundo da panela, atingindo uma consistência cremosa.
Retire a cocada do fogo e reserve, deixando esfriar em temperatura ambiente.
Por fim, prepare a calda de gengibre. Descasque e fatie finamente o pedaço de gengibre.
Em uma panela pequena, adicione as fatias de gengibre, a água e o açúcar.
Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 10 a 15 minutos ou até que a calda reduza ligeiramente e fique com uma consistência xaroposa.
Retire as fatias de gengibre da calda com uma escumadeira ou coe a calda. Deixe a calda esfriar por completo.
Para a montagem, distribua porções da cocada cremosa já fria em potes de sobremesa.
Com a ajuda de uma colher de sorvete, coloque uma bola generosa do sorvete de tapioca sobre a cocada.
Regue cada porção com a calda de gengibre fria antes de servir imediatamente.
