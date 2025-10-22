Pesquisar

Refrescante e saudável

Cocada cremosa com sorvete de tapioca e calda de gengibre: uma mistura inusitada de sabores

Receita Seara
22 out 2025 às 10:59

Receitas Seara
Tempo de Preparo Rendimento
4h 45 min
8 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 200g de coco ralado (preferencialmente fresco ou de boa qualidade em embalagem)
  • 2 latas de leite condensado
  • 200ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de Margarina sem sal
  • 1 xícara de chá de tapioca granulada fina
  • 500ml de leite integral
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 pedaço médio de gengibre fresco (cerca de 4-5cm)
  • 1 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de açúcar (para a calda)
Modo de preparo

Comece preparando o sorvete de tapioca. Em uma panela, coloque a tapioca granulada e os 500ml de leite integral. Leve ao fogo baixo.

Cozinhe a tapioca, mexendo sempre, até que os grãos fiquem macios e a mistura se torne espessa e cremosa (cerca de 10-15 minutos).

Retire do fogo, adicione a segunda lata de leite condensado e misture bem. Deixe essa base de tapioca esfriar completamente.

Assim que a base de tapioca estiver fria, incorpore delicadamente o creme de leite.

Transfira a mistura para um recipiente adequado para congelamento e leve ao freezer por, no mínimo, 4 horas ou até que esteja firme o suficiente para formar bolas.

Assim que o sorvete estiver pronto, prepare a cocada cremosa. Em uma panela média, adicione o coco ralado, a primeira lata de leite condensado, o leite de coco e a Margarina Doriana sem sal.

Leve a panela ao fogo médio, mexendo continuamente com uma colher de pau.

Cozinhe a mistura por aproximadamente 15 a 20 minutos ou até que engrosse bem e comece a desgrudar do fundo da panela, atingindo uma consistência cremosa.

Retire a cocada do fogo e reserve, deixando esfriar em temperatura ambiente.

Por fim, prepare a calda de gengibre. Descasque e fatie finamente o pedaço de gengibre.

Em uma panela pequena, adicione as fatias de gengibre, a água e o açúcar.

Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 10 a 15 minutos ou até que a calda reduza ligeiramente e fique com uma consistência xaroposa.

Retire as fatias de gengibre da calda com uma escumadeira ou coe a calda. Deixe a calda esfriar por completo.

Para a montagem, distribua porções da cocada cremosa já fria em potes de sobremesa.

Com a ajuda de uma colher de sorvete, coloque uma bola generosa do sorvete de tapioca sobre a cocada.

Regue cada porção com a calda de gengibre fria antes de servir imediatamente.

 

