Cone trufado de brigadeiro e beijinho

Brigadeiro

1 - Em uma panela média, misture bem o leite condensado, o creme de leite, o chocolate meio amargo, o chocolate em pó e a margarina.

2 - Leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo por 15 minutos ou até dar ponto de brigadeiro mole.

3 - Leve para gelar e reserve.

Beijinho

4 - Em uma panela média, adicione o leite condensado, o creme de leite, o coco ralado e a margarina.

5 - Mexa bem e leve ao fogo médio. Misture por 12 minutos ou até dar ponto de beijinho mole.

6 - Leve para gelar e reserve.

Finalização

7 - Pegue a metade das casquinhas e coloque o chocolate ao leite dentro. Espalhe por toda lateral e tire o excesso, formando uma camada fina e leve para gelar.

8 - Recheie com o brigadeiro frio até a borda, cubra com chocolate e finalize com o granulado. Leve para gelar.

9 - Com o restante das casquinhas, coloque o chocolate branco, retire o excesso e, com um pincel de silicone, passe chocolate em nas laterais. Polvilhe coco e leve para gelar.

10 - Recheie de beijinho até o topo, cubra com chocolate branco e leve para gelar. Sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Faça cones coloridos para adoçar o Dia das Crianças

Pizza cone

Bolo de Negresco na caneca saboroso e fácil