Cookie de tahine com limão-siciliano

1 - Preaqueça o forno a 180 graus.

2 - Adicione tahine, leite vegetal, extrato de baunilha, suco e raspas de limão em uma tigela e bata até obter uma mistura líquida homogênea. Reserve.

3 - Em outro recipiente, misture o açúcar mascavo, a aveia, o sal, o fermento e adicione-os à mistura líquida até formar uma massa.

4 - Porcione a massa em formatos de tamanho uniforme. Caso a massa esteja mole para manipular, leve ao freezer por 10 minutos antes de realizar essa etapa.

5 - Disponha as massas na assadeira e pressione-as para achatar. Finalize com as sementes de gergelim.

6 - Leve ao forno por 10 minutos e sirva em seguida.