Cookies com gotas de chocolate

1 - Em uma tigela média, misture bem a margarina, açúcar mascavo, açúcar, essência de baunilha com um batedor de arame.

2 - Junte o ovo batido e mexa até incorporar bem.

3 - Acrescente a farinha aos poucos com as mãos e misture até incorporar, mas não sove para a massa não endurecer (pode ser na mão ou na batedeira planetária com o batedor de massa).

4 - Coloque o fermento e mexa delicadamente até incorporar.

5 - Quando estiver homogênea, incorpore as gotas de chocolate.

6 - Enrole em plástico filme e deixe na geladeira por 20 minutos.

7 - Pré-aqueça o forno a 180ºC.

8 - Em um tabuleiro com papel manteiga untado com margarina, faça bolinhas de massa e asse por uns15 minutos.

9 - Tire-os do forno, aguarde dois minutos e transfira-os para uma grade para esfriar totalmente. Sirva!

