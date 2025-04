Cookies de chocolate e coco com trufas

1 - Em uma tigela, misture as claras, o açúcar e o coco até ficar uma mistura homogênea. Adicione o cacau.

2 - Enrole em bolas (usando 2 colheres de sopa de massa por bola). Coloque-as com 2 cm de distância em assadeira forrada com papel manteiga. Usando o polegar, faça um buraco profundo no centro de cada massa, grande o suficiente para segurar uma trufa cortada pela metade. Com os dedos, corrija suavemente quaisquer rachaduras nas laterais.

3 - Leve à geladeira até esfriar - uns 15 minutos.

4 - Leve ao forno a 150°C até que os cookies não fiquem mais brilhantes e estejam levemente firmes ao toque, aproximadamente 25 minutos. Deixe esfriar completamente na assadeira.

5 - Encha cada espaço do cookie com uma trufa. Decore com o chocolate derretido.

