Couve-flor gratinada com arroz colorido

1 - Separe os floretes da couve-flor e cozinhe por cerca 3 minutos em uma panela média com água fervente.

Molho branco

2 - Derreta a manteiga em uma panela média e misture a farinha de arroz. Deixe cozinhando até começar a mudar de cor. Incorpore o leite e mexa bem com um batedor de arame para não ter grumos. Cozinhe por 10 minutos e tempere com sal, pimenta do reino e noz moscada.

3 - Em um refratário médio, cubra a couve-flor já cozida com o molho branco, salpique o parmesão ralado e leve para o forno pré-aquecido medio por 30 minutos ou até gratinar.

Arroz colorido

4 - Cozinhe o arroz como de costume e espere esfriar.

5 - Em uma frigideira, com óleo ou azeite, frite a cebola depois o alho até dourar. Junte o milho, o brócolis e a cenoura já cozidos (al dente) e misture com o arroz. Acerte o sal e sirva quente.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Couve-flor gratinada

Arroz de couve-flor? Descubra o que é e como fazer

Couve-flor gratinada no forno