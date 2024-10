Creme aveludado de chocolate com poucos ingredientes

1 - Corte o chocolate em pequenos pedaços e reserve.

2 - Prepare o banho-maria em uma panela com água quente, garantindo que a água não entre em contato com a tigela onde o creme será preparado.

3 - Na tigela, coloque 230g de creme de leite e a água, aquecendo até amornar.

4 - Adicione o chocolate e a manteiga, mexendo delicadamente até ter um creme homogêneo e brilhante.

5 - Distribua o creme em taças ou copos e leve à geladeira até firmar.

6 - Bata o restante do creme de leite gelado com açúcar até obter o ponto de chantilly.

7 - Decore as porções do creme com o chantilly e sirva.

