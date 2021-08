Crepe de palmito com requeijão é perfeito para o lanche

Modo de preparo

- Para a massa, bata os ingredientes no liquidificador.



- Aqueça uma frigideira antiaderente, unte com um fio de óleo e despeje um pouco da massa, fazendo movimentos circulares para que cubra o fundo da frigideira.



- Deixe dourar de um lado e vire do outro para acabar de dourar.



- Para o recheio, refogue a cebola no azeite e junte o palmito picado e a salsa. Misture e retire.



- Divida o recheio sobre as quatro panquecas e dobre em dois e depois mais em dois formando um leque.



- Coloque em um refratário e cubra com o requeijão. Leve ao forno quente, por cerca de 10 minutos para esquentar bem.