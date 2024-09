Croquembouche é uma torre de profiteroles com caramelo

Massa

1 - Em uma panela média, coloque a manteiga, o sal e a água e leve ao fogo médio até ferver.

2 - Quando ferver, misture a farinha e o açúcar, de uma só vez, mexendo bem.

3 - Mantenha a panela no fogo e continue misturando até obter uma bola e soltar do fundo da panela (a massa vai se enrolar na colher).

4 - Transfira para uma batedeira e vá colocando aos poucos os ovos, levemente batidos. Bata até ter uma massa brilhante e lisa, que deve cair quando levantada com a colher.

5 - Coloque em um saco de confeitar de bico largo e modele as carolinas sobre uma assadeira untada com manteiga (deixe espaço entre elas para crescerem).

6 - Leve para assar em forno médio-alto (200°C), pré-aquecido por 30 minutos ou até que estejam levemente douradas e secas. Retire e reserve.

Recheio

7 - Leve o leite condensado e a manteiga ao fogo médio em uma panela média e mexa até engrossar. Misture a baunilha e reserve.

Caramelo

8 - Em uma panela média, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo até ferver e formar um caramelo claro. Reserve.

Montagem

9 - Coloque o recheio em um saco de confeitar com bico liso e recheie as carolinas, furando-as na parte de baixo (base reta) com bico e espremendo o recheio. Repita o processo até terminar tudo.

10 - Vá arrumando-as em um prato de servir, fazendo um círculo (cerca de 20 cm) e preenchendo o centro. Faça um novo círculo em cima do primeiro, porém, menor, começando a dar o formato de uma torre.

11 - Repita o processo até acabarem os profiteroles, sempre diminuindo a camada superior, dando o formato de um cone.

12 - Faça fios bem finos com o restante da calda, formando uma espécie de renda em volta da torre, dando o acabamento. Sirva.

