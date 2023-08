Cupcake de milho com cobertura de brigadeiro de milho

Cupcake

1 - Pré-aqueça o forno a 180 graus por 15 minutos.

2 - No liquidificador, bata o leite e o milho até virar uma pasta.

3 - Derreta a manteiga com cuidado. Coloque no liquidificador e bata bem com a pasta de milho, os ovos e o açúcar até ficar homogênea.

4 - Em uma tigela média, misture a farinha e o fermento. Acrescente os líquidos e mexa levemente com um fouet. Despeje em forminhas para assar.

Brigadeiro de milho

5 - Bata o milho com o creme de leite e leite de coco no liquidificador até ter um suco.

6 - Junte ao leite condensado e chocolate em uma panela média e leve ao fogo médio. Misture constantemente para não grudar no fundo da panela.

7 - Dê o ponto de recheio, desligue o fogo e deixe descansar.

Rendimento - 32 mini cupcakes e brigadeiro para rechear 24 cupcakes

