Cupcake de Ovomaltine

Massa

1 - Na batedeira, bata até misturar os ingredientes secos e a manteiga.

2 - Adicione o Ovomaltine e misture mais.

3 - Acrescente os ingredientes líquidos e bata até obter uma massa homogênea.

4 - Coloque, em média, 64g de massa em cada forma de cupcake. Asse por cerca de 18 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Reserve.

Cobertura

5 - Em uma panela média, leve ao fogo o açúcar até que fique completamente caramelizado.

6 - Acrescente a água.

7 - Bata as claras na batedeira e, com elas batendo, vá despejando a mistura de açúcar caramelizado com a água, sem parar de bater até que fique firme.

8 - Pegue os cupcakes, corte um pedaço da tampa, adicione o recheio e finalize com o merengue italiano. Como sugestão, coloque o Ovomaltine® Rocks em cima do merengue.

