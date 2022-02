Cupcakes coloridos para fazer com as crianças

Massa

1- Misture o trigo, o fermento e o bicarbonato e reserve. Misture o leite e o suco de limão e reserve;

2- Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme, diminua a velocidade e junte as gemas. Adicione um terço da mistura seca, metade do leite talhado, mais um terço da mistura, o restante do leite e o restante dos secos;

3- Misture os confeitos e distribua a massa em 12 forminhas de cupcake. A massa não deve ocupar mais que dois terços da forminha;

4- Asse em forno pré-aquecido em 180°C por 30 minutos – ou até que um palito espetado na massa saia limpo;

Cobertura

5- Misture as claras com o açúcar em uma panela e leve ao fogo brando,mexendo sempre, até dissolver os grãos de açúcar;

6- Coloque na batedeira e bata em velocidade alta com o globo de arame até esfriar, quando se deve obter um merengue firme e brilhante. Diminua a velocidade e acrescente a manteiga, uma colher de cada vez, até incorporar bem;

7- Coloque na geladeira por 20 minutos. Bata novamente, desta vez com a raquete, para obter um creme liso e sem bolhas;

8- Com um saco de confeiteiro e bico pitanga, cubra os cupcakes com um pompom de creme e polvilhe confeitos.