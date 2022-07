Dia da Pizza! Faça esta de frigideira bem fácil!

1 - Em uma tigela, misture a farinha de arroz, o ovo, o sal e coloque, aos poucos, a água. Amasse até obter uma massa lisa e um pouco líquida (se preciso, coloque mais água).

2 - Finalize misturando o fermento devagar.

3 - Em uma frigideira antiaderente média untada com óleo, coloque conchas de massa (a espessura da sua pizza, você escolhe).

4 - Aqueça até desgrudar do fundo, vire e desligue. Recheie como preferir, ligue o fogo no baixo e tampe (para o recheio ficar no ponto) até aquecer.

Dica

O recheio sugerido tem molho de tomate, muçarela de búfala, tomate, alho-poró e cebola cortados em rodelas e azeitonas pretas sem caroço.

