Drink para o fim de semana: Margarita

1- Em uma coqueteleira, bata a tequila, o licor de laranja, o suco do limão espremido e o gelo;

2- Na sequência, em um prato, despeje o sal e as raspas de limão (tomando cuidado para não ralar também a parte branca, que deixa o sabor amargo);

3- Passe o limão na borda da taça e em seguida coloque-a na mistura do sal com as raspas;

4- Por fim, coe a bebida e sirva direto na taça.

Dica:

Se você quiser uma versão frozen, ao invés de bater na coqueteleira, leve tudo ao liquidificador.