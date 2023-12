Empadão cremoso com chester e palmito

Massa

1 - Em um recipiente médio, misture a gema, o leite e a manteiga. Junte o sal e a farinha aos poucos até a massa ficar macia.

2 - Abra 2/3 da massa e forre com uma camada fina uma forma média de fundo falso untada. Fure com um garfo e forre com papel manteiga.

3 - Leve ao forno pré-aquecido por 15 minutos, com feijão em cima para pesar. Tire os grãos e o papel e reserve.

Recheio

4 - Em uma panela média, aqueça o azeite e doure a cebola, o alho, a salsa, o tomate, a azeitona e o palmito.

5 - Acrescente o chester, o tempero, a pimenta, a páprica e o creme de leite. Misture bem e coloque sobre a massa.

6 - Abra a outra parte da massa, corte tiras de mais ou menos 1 cm e distribua por cima da torta.

7 - Pincele a gema. Leve ao forno médio (200°C), pré-aquecido por 45 minutos ou até dourar. Sirva.

