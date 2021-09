Empadão de atum, legumes e cogumelos

Massa:

Numa tigela junte a farinha, o sal e a manteiga. Trabalhe com a ponta dos dedos até obter uma farofa.

Acrescente a água aos poucos e vá trabalhando até obter uma massa unida.

Enrole a massa em filme plástico e leve à geladeira por cerca de 1 hora.

Recheio:

Numa panela junte o óleo de uma lata de atum. Acrescente a cebola e refogue até dourar.

Junte a cenoura e a batata e refogue em fogo baixo. Acrescente cerca de meia xícara (chá) de água e sal a gosto. Tampe a panela e cozinhe até os legumes ficarem al dente.

Junte o atum escorrido, o cogumelo, a ervilha, a azeitona e o cheiro verde. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Refogue rapidamente.

Acrescente a farinha dissolvida no leite e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até obter um recheio cremoso. Se necessário tempere com mais sal e pimenta. Retire do fogo e espere esfriar.

Montagem:

Retire a massa da geladeira e divida-a em 3 partes.

Junte 2 partes e abra com o auxílio de um rolo sobre uma superfície enfarinhada.

Forre o fundo e as laterais de um refratário ou fôrma redonda (com cerca de 22 cm de diâmetro) com a massa. Reserve.

Abra o restante da massa formando um círculo 1cm maior do que a abertura da fôrma. Reserve.

Recheie a fôrma com o recheio frio e cubra com o disco de massa. Feche bem as laterais: pressione as bordas com os dedos. Pincele a superfície da massa com a mistura de gema e leite.

Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até que a superfície esteja dourada e a torta cozida.