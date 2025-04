Empadovo (Ovo de Páscoa salgado) com recheio de frango e palmito com requeijão

Massa

1 - No processador ou com a ponta dos dedos, junte a farinha e a manteiga cortada em cubos, sal, e misture delicadamente até parecer uma areia úmida.

2 - Adicione o ovo, mexa até incorporar e leve a massa para descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos.

Recheio

3 - Coloque o frango para cozinhar em uma panela de pressão, com 1 folha de louro, sal rosa, pimenta-do-reino e mostarda em pó.

4 - Retire a água e desfie o frango na própria panela.

5 - Em uma frigideira, refogue a cebola, o alho e a páprica. Junte o palmito, o frango e finalize com a salsa.

6 - Deixe esfriar enquanto abre a massa sobre uma folha plástica.

7 - Pegue uma parte da massa e coloque em uma forma de alumínio inserindo parte do recheio com o requeijão, mais uma parte do recheio e depois outra parte da massa para fechar.

8 - Pincele com a gema e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 20 minutos ou até que esteja bem dourada.

