Encanto de chocolate e licor de laranja: uma sobremesa refrescante para a ceia

Massa chiffon de chocolate

1 - Bata bem os ovos e o açúcar refinado em uma tigela até homogeneizar.

2 - Adicione a água e o óleo batendo rapidamente. Junte ao restante dos ingredientes secos, envolvendo bem e por último coloque o fermento.

3 - Distribua em 2 formas médias forradas com papel manteiga.

4 - Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC.





Recheio

5 - Derreta os 200g de chocolate ao leite e o meio amargo. Coloque o creme culinário e o Cointreau de Laranja e resfrie.

6 - Bata na batedeira levemente somente para emulsionar.



Cobertura

7 - Derreta o chocolate ao leite e meio amargo, junte o creme culinário e o Cointreau de Laranja e resfrie. Bata na batedeira até emulsionar bem e acrescente o chantilly.

Montagem

8 - Com a cobertura e recheio, finalize com o ganache batido em volta do bolo.

9 - Passe as costas de um garfo na lateral do bolo, de cima para baixo para fazer o efeito de tronco.

10 - Finalize com os detalhes da decoração, cogumelo, framboesa, raspas de laranja e açúcar gelado conforme foto.