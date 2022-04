Essa cuca de maçã é irresistível

Recheio

1- Em um recipiente, misture o leite condensado com as gemas, o suco de limão e as maçãs. Reserve;

Massa

2- Em uma batedeira, bata a manteiga e acrescente o leite condensado em fio com as gemas;

3- Transfira para um recipiente e junte o leite;

4- Adicione a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento em pó e a canela, peneirados, e misture até ficar homogêneo;

5- Incorpore as claras batidas em neve com o açúcar à massa, delicadamente;

6- Despeje em uma assadeira untada com manteiga (28 cm de diâmetro) e coloque o recheio por cima;

Farofa

7- Misture as avelãs com o biscoito e a canela, coloque sobre o recheio e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 1 hora. Sirva.