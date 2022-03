Essa empadinha 3 queijos vai te deixar com água na boca

1- Pré-aqueça o forno a 180 °C;

2- Faça a massa: com as pontas dos dedos, misture a farinha de trigo com a manteiga e o sal até obter uma farofa. Incorpore o ovo batido na farofa e misture bem. Adicione até 3 colheres (sopa) de água (39 ml) para dar ponto na massa, de modo que ela desgrude das laterais. Deixe a massa descansar na geladeira por 10 minutos;

3- Enquanto isso, unte forminhas individuais de empada (3 cm de diâmetro) com manteiga. Vá beliscando a massa, retirando pedacinhos e apertando-os sobre as forminhas, forrando os fundos e as laterais;

4- Prepare o recheio: em um recipiente, misture bem a farinha de trigo, os ovos, a manteiga e o leite. Acrescente os queijos ralados (reservando ½ xícara (chá) de parmesão), mexendo até obter uma mistura homogênea. Tempere com o sal e a noz-moscada;

5- Coloque o recheio sobre a massa que já se encontra nas forminhas e cubra com o parmesão reservado. Leve ao forno por 30 minutos ou até que a massa esteja bem cozida e o parmesão, gratinado. Sirva as empadinhas ainda quentes, como canapés.