Cheesecake low carb de frutas vermelhas com whey protein

1 - Coloque a farinha de amêndoas, o xilitol e a manteiga em uma tigela média. Misture até obter uma massa bem esfarelada.

2 - Distribua a massa em uma forma média e faça furinhos com um garfo. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200ºC por dez minutos.

3 - No liquidificador, coloque iogurte, queijo ou creme de ricota, a baunilha e dois scoops do whey. Finalize com a gelatina incolor sem sabor e bata.

4 - Coloque o creme na base assada e leve à geladeira por no mínimo duas horas.

5 - Finalize com geleia de frutas vermelhas zero açúcar e acrescente frutas a gosto.

