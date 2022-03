Esse bacalhau gratinado aos queijos vai te surpreender

1- Para o molho, derreta a manteiga em uma panela, em fogo alto, e frite a farinha, mexendo por 1 minuto;

2- Acrescente o leite, aos poucos, mexendo até engrossar levemente. Misture o creme de leite, os queijos, sal e noz moscada. Desligue e reserve;

3- Coloque em uma panela as lascas de bacalhau, cubra com água e cozinhe por 5 minutos. Retire o bacalhau com uma escumadeira e reserve;

4- Coloque as batatas na mesma água utilizada no bacalhau e cozinhe por 3 minutos. Escorra e distribua em um refratário grande;

5- Polvilhe com sal e faça uma camada com o bacalhau por cima;

6- Regue com o molho branco, polvilhe com o parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 15 minutos ou até gratinar. Sirva.