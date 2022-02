Esse caldo verde é irresistível

1- Cozinhe as batatas com a água e as ervas, até que as batatas fiquem macias;

2- Despreze as ervas e bata as batatas com a água do cozimento (2-3 xícaras de chá), utilizando liquidificador ou processador de alimentos;

3- Volte o creme para o fogo, acrescente a linguiça e deixe ferver por alguns minutos;

4- Desligue o fogo e acrescente a couve picada. Sirva em seguida.