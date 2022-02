Esse pastel de frios com orégano vai te surpreender

1- Em uma tigela, misture o tomate, o presunto, o provolone, o requeijão e o orégano. Reserve;

2- Distribua porções do recheio no centro de cada disco de massa e feche pressionando as bordas com auxílio de um garfo. Reserve;

3- Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio e frite os pastéis aos poucos, deixando dourar todos os lados. Retire com escumadeira, coloque sobre papel toalha para escorrer excesso de gordura. Sirva quente.