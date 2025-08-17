Pesquisar

Para a família toda

Esta paçoca de travessa vai fazer sucesso no almoço de domingo

Receita:
17 ago 2025 às 11:00

Foto: Reprodução/Yoki
Tempo de Preparo Rendimento
0h 40 min
18 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 1 lata de leite condensado
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 1 pote de paçoquinha rolha
  • 1 colher (sobremesa) de margarina sem sal
  • 1 caixinha de creme chantili
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 2 pacotes de biscoito champanhe
Modo de preparo

1. Esmague bem as paçocas;

2. Em uma panela, misture o leite condensado, a paçoquinha e a margarina e ferva até engrossar;

3. Fique atento para a consistência: estará pronto quando, ao mexer, for possível ver o fundo da panela;

4. Ao atingir o ponto, desligue o fogo, acrescente o creme de leite e mexa bem;

5. Forre um refratário com biscoitos champagne levemente umedecidos com leite;

6. Em seguida, despeje o creme da paçoca e faça camadas intercalando as bolachas com o creme;

7. Para finalizar, acrescente chantili batido;

8. Decore com paçoquinhas esfareladas ou inteiras, como preferir;

9. É só levar para gelar e está pronto!

paçoca paçoca de travessa almoço de domingo Receitas

