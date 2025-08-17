Esta paçoca de travessa vai fazer sucesso no almoço de domingo

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 40 min
|
18 porções
|Preparo Fácil
1. Esmague bem as paçocas;
2. Em uma panela, misture o leite condensado, a paçoquinha e a margarina e ferva até engrossar;
3. Fique atento para a consistência: estará pronto quando, ao mexer, for possível ver o fundo da panela;
4. Ao atingir o ponto, desligue o fogo, acrescente o creme de leite e mexa bem;
5. Forre um refratário com biscoitos champagne levemente umedecidos com leite;
6. Em seguida, despeje o creme da paçoca e faça camadas intercalando as bolachas com o creme;
7. Para finalizar, acrescente chantili batido;
8. Decore com paçoquinhas esfareladas ou inteiras, como preferir;
9. É só levar para gelar e está pronto!
