Farofa de ovos com bacon é tudo de bom!

1 - Em uma panela, refogue a cebola e o alho na manteiga e no óleo.

2 - Adicione o bacon picado e frite até ficar bem douradinho.

3 - Abaixe o fogo, coloque os ovos ligeiramente batidos com um garfo e tempere com o sal, a pimenta do reino a gosto e outros temperos a gosto.

4 - Misture tudo até obter um omelete úmido.

5 - Junte a farinha de mandioca torrada aos poucos e misture. Você pode deixar a farofa mais úmida colocando menos farinha, e mais sequinha, colocando menos farinha.

6 - Por último, acrescente as uvas passas e o cheiro verde a gosto e mexa rapidamente.

7 - Retire do fogo, transfira para uma travessa e sirva.