Fettuccine com presunto e ervilhas ao molho de limão siciliano

1) Ferva a água em uma panela grande e adicione o fettuccine para cozinhar seguindo as instruções da embalagem

2) Em uma frigideira, coloque o azeite e doure as tiras de presunto. Acrescente as ervilhas, mexa um pouco e reserve

3) Em outra panela, derreta a manteiga, coloque o suco do limão, sal e pimenta rosa à gosto. Mexa até incorporar bem

4) Coloque o presunto e as ervilhas ao molho

5) Escorra a massa e misture tudo

6) Sirva e finalize com as rapas do limão siciliano.