Frango com batata e espinafre

Filé de frango:

1 - Tempere os filés com sal e pimenta.

2 - Em uma frigideira antiaderente, aqueça o óleo e frite os filés dos dois lados por oito minutos ou até dourarem.

3 - Reserve.

4 - Na mesma frigideira, refogue a cebola por dois minutos.

5 - Junte o gengibre e o curry e cozinhe, mexendo sempre, por dois minutos.

6 - Acrescente o tomate e os filés e cozinhe, com a panela tampada, por 15 minutos ou até o frango ficar macio.

Refogado:

1 - Em uma frigideira com o óleo, refogue a erva-doce, o cominho e a cebola por dois minutos.

2 - Junte a batata e o espinafre e cozinhe por mais cinco minutos. Adicione o sumo do limão.

3 - Tempere com sal e pimenta a gosto.

4 - Sirva com o frango.

DICA: Pode ser adicionado também, casca de limão e grãos de mostarda preta no preparo do refogado, juntamente ao sumo do limão.