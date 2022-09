Frango com purê de batatas na caneca

1 - Em uma panela média, refogue a cebola e alho na manteiga. Junte o frango desfiado e misture. Coloque o milho e o sal. Desligue e acione o creme de leite.

2 - Em uma xícara média, coloque uma camada do frango, uma camada do purê e por último as claras em neve. Salpique parmesão ralado e leve ao forno para gratinar por cerca de 15 minutos.

