Canapés de frango recheados com bacon

Cestinhas

1 - Pré-aqueça o forno a 160ºC.

2 - Unte uma forma de cupcakes com o óleo. Distribua as massas de pastel em cada compartimento, empurrando o fundo para que se moldem bem. Deixe as pontas que sobrarem para fora. Asse por 12 a 15 minutos. Retire e deixe esfriar.

Canapés

3 - Em uma panela média antiaderente, doure o bacon. Desligue o fogo e junte o peito, a cenoura ralada, o cranberry, as nozes e as ervilhas. Mexa bem. Deixe esfriar. Coloque as folhas de salsa e reserve.

Molho

4 - Em um pote pequeno, misture o iogurte, o alho triturado e as raspas de limão. Acrescente uma colher de sopa do suco do limão, o parmesão ralado, a pimenta preta moída, mexa, prove e corrija o sal. Finalize com azeite.

Montagem

5 - Encha cada cestinha com a mistura de peito desfiado e regue com o molho de iogurte. Sirva.

