Fricassé de frango no forno simples e delicioso

1 - Em uma panela de pressão, coloque o frango, meia colher (chá) do tempero e meio sachê do tempero, e cubra com a água. Tampe e cozinhe em fogo baixo após o início da fervura por 20 minutos. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Retire-o da panela e desfie grosseiramente, reservando 2 xícaras (chá) do caldo do cozimento.

2 - Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo alto. Junte a cebola e frite por 2 minutos, ou até ficar transparente. Adicione o frango, o sabor a mi restante e refogue por 5 minutos, mexendo de vem em quando. Retire do fogo, acrescente a salsa e reserve.

3 - No liquidificador, coloque o caldo do cozimento, o milho, o creme de leite, o requeijão, o sazón restante e o amido. Bata em velocidade média por 2 minutos, ou até ter um líquido homogêneo. Junte com o frango na panela e mexa até incorporá-lo completamente.

4 - Transfira para um refratário retangular médio (22 x 35 cm), salpique o queijo e leve ao forno médio (180 graus), pré-aquecido, por 20 minutos, ou até gratinar a superfície. Retire do forno e sirva acompanhado de arroz branco e batata-palha.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Fricassê de frango gratinado

Fricassê de frango prático e rápido!

Fricassê de frango desfiado super fácil e gostoso!