Fricassê de frango é prático e rápido para fazer no jantar

Acrescente o peito de frango e frite rapidamente. Adicione o cubo de caldo de galinha já dissolvido na água fervente e deixe cozinhar, em fogo baixo, com a panela semitampada até secar o líquido.

Enquanto isso, no copo do liquidificador, bata o milho em conserva, o creme de leite e o requeijão até ficar homogêneo. Transfira o conteúdo à panela com o frango e misture bem até encorpar levemente.