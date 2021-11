Gelatina refrescante fit com abacaxi

1. Prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem. Espere esfriar e distribua-a em 8 copos. Leve à geladeira com os copos parcialmente deitados, apoiados dentro de uma assadeira, para que a gelatina firme na diagonal.

2. Em uma panela, coloque o abacaxi, 1/2 xícara (chá) de água e leve ao fogo médio. Deixe ferver até cozinhar o abacaxi. Dissolva o amido de milho em 1 colher (sopa) de água e acrescente ao abacaxi, misturando por 2 minutos. Retire do fogo e adoce a gosto.

3. Adoce o iogurte e comece a montagem da sobremesa: no copos, sobre a gelatina bem firme, distribua o doce de abacaxi já frio. Siga com o iogurte e decore com folhas de hortelã. Mantenha em geladeira até o momento de servir.