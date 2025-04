Granita de melancia, sobremesa refrescante da Itália

1 - Ferva a água, o açúcar e anis em fogo médio, até obter uma calda grossa.

2 - Junte a melancia (reserve 100 g na geladeira) e deixe esfriar.

3 - Descarte o anis.

4 - Bata, no liquidificador, a melancia com a calda e o suco de limão.

5 - Reserve 1 xícara de chá deste líquido e leve o restante ao freezer, em vasilha coberta com filme plástico, até congelar.

6 - Leve o suco reservado ao fogo baixo e ferva, até reduzir à metade.

7 - Corte a melancia reservada em cubinhos e misture ao suco reduzido.

8 - Espere esfriar e leve para gelar.

9 - Para servir, raspe a granita com uma colher ou garfo e coloque em taças. Sirva com a calda gelada e, se quiser, decore com hortelã.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Raspadinha de groselha super refrescante

Confira três receitas saudáveis de sorvete para aliviar o calor

Picolé saudável

Sorvete fit dark de banana, amêndoas e chocolate para comer sem culpa!