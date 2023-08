Hambúrguer caseiro fácil

1 - Deixe a carne na geladeira até que fique bem gelada.

2 - Retire uma quantidade e molde em formato de bola. Com as mãos, bata na carne para eliminar o ar e molde em formato de disco. Com a ponta dos dedos, diminua a espessura do centro do disco.

3 - Deixe descansando por mais ou menos, por 2 minutos.

4 - Utilize um fio de azeite próprio para cocção, o suficiente apenas para tirar a aderência do hambúrguer na chapa.

5 - Coloque o sal e a pimenta e deixe dourar até a carne ganhar um tom dourado.

6 - Basta montar o lanche no pão, incluindo o tomate, queijo e cebola e está pronto.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer hambúrguer caseiro bem fácil!

Hambúrguer de cogumelos vai te conquistar!

Chefs contam segredos para fazer um hambúrguer perfeito; veja 13 receitas