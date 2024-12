Hambúrguer com cheddar na tortilha

1 - Tempere a carne com sal e pimenta. Misture bem.

2 - Espalhe a carne em cima de uma fatia de tortilha, apertando aderir bem. Reserve.

3 - Em uma tigela média, misture o ketchup, o molho inglês, a mostarda, a cebola, os picles, a maionese e mexa bem. Reserve.

4 - Corte a alface em tiras finas.

5 - Coloque uma frigideira média no fogo médio com um pouco de azeite. Quando estiver quente, coloque a tortilha com a carne virada para baixo e deixe grelhar bem até formar uma crosta e a carne ficar bem dourada.

6 - Vire com cuidado e deixe por mais alguns minutos.

7 - Retire do fogo, coloque o molho, a alface picada e dobre para formar um taco. Sirva.

