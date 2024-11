Hambúrguer de frango com creme de milho especial

1 - Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo alto por 2 minutos e coloque 1 colher (sopa) de azeite.

2 - Disponha 2 hambúrgueres congelados e grelhe-os por 2 minutos, ou até que a superfície em contato com a frigideira fique dourada. Vire-os com uma espátula e doure o outro lado. Repita o processo com os demais hambúrgueres.

3 - Bata o milho, a erva-doce, o creme de leite e o restante do azeite no liquidificador até obter um creme. Tempere com sal e pimenta a gosto.

4 - Sirva o hambúrguer grelhado com o creme de milho e salada de tomate temperado com ervas frescas.

