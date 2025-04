Hambúrguer de pinhão com maionese de manjericão

1 - Coloque o pinhão na panela de pressão, cubra com água, adicione 1 colher (chá) de sal, feche e, quando pegar pressão, cozinhe por 1 hora. Retire do fogo, espere sair a pressão e esfriar. Descasque.

2 - Passe-o no processador até obter pedaços bem pequenos.

3 - Refogue a cebola no azeite e junte o pinhão, o restante do sal e a pimenta. Mexa e retire do fogo.

4 - Adicione o limão e vá adicionando a farinha e amassando até ter uma massa homogênea.

5 - Coloque um fio de azeite nas mãos e molde os hambúrgueres.

6 - Coloque em uma assadeira untada e leve ao forno médio (180ºC), pré-aquecido por 20 minutos.

Maionese de manjericão

7 - Bata a maionese e o manjericão no liquidificador até ficar bem cremoso.

Montagem

8 - Corte o pão ao meio e passe a maionese de manjericão.

9 - Arrume a alface e o tomate. Acomode o hambúrguer e enfeite com a maionese. Sirva.

Dicas

Para retirar o pinhão da casca mais facilmente, corte a ponta da parte mais fina com uma faca afiada e cozinhe como indicado. Com o fruto ainda quente, coloque a parte mais grossa no espremedor de alho e aperte que sairá pela frente.

Para evitar que o manjericão escureça depois de a maionese estar pronta, coloque uma panela com água no fogo e, quando ferver, junte o manjericão, mexa e escorra, passando na água fria.

Se quiser, substitua o pão de hambúrguer tradicional pela versão brioche ou com gergelim.

Calorias: 380 a unidade

