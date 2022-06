Hambúrguer de shitake com queijo coalho

1 - Em uma frigideira média, aqueça o azeite e doure os shitakes. Tempere com sal a gosto e, quando dourarem, cubra com as fatias do queijo. Abafe com uma tampa para que o vapor ajude a cozinhar o cogumelo e derreter o queijo.

2 - Corte os pães ao meio e toste-os em uma frigideira. Coloque as folhas de alface e por cima os shitakes com o queijo derretido. Sirva.

