Hot dog Fórmula 1

1 - Cozinhe as salsichas em uma panela média com água e leve ao fogo. Retire, escorra e espere amornar.

2 - Corte os pães ao meio no sentido do comprimento. Espalhe bastante maionese e acomode as salsichas.

3 - Nas laterais, espete as rodas com 1 fatia de pepino e metade de um tomate com palitos.

4 - Enfeite com o ketchup e a mostarda Castelo. Faça o volante com tomate e um pedacinho de pepino.

Calorias: 250 a unidade

