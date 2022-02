Irresistível: macarrão com legumes

1- Em uma frigideira coloque o fio de azeite com o alho e deixe dourar. Junte os brócolis, as cenouras, a vagem e o pimentão. Tempere com sal. Deixe refogar por 3 minutos;

2- Em uma panela coloque a água e o sal. Deixe ferver. Coloque o macarrão e deixe cozinhar conforme a embalagem. Escorra e coloque na frigideira com os legumes. Misture bem;

3- Sirva com mini folhas verdes.